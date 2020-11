Diego Armando Maradona, Laura Pausini: Le mie parole sono state travisate"

Laura Pausini, dopo il post pubblicato sull'importanza data alla morte di Diego Armando Maradona fa marcia indietro: "sono stata travisata" ha scritto sui social rispondendo alle critiche che le erano arrivate da più parti. Nella discussione era intervenuta anche anche Fiorella Mannoia che aveva chiesto di mettere fine a "questa polemica becera".

Dopo la morte di Diego Armando Maradona la cantante Laura Pausini ha criticato sui social media l'importanza data alla morte del campione argentino rispetto alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In un post pubblicato e poi cancellato Laura aveva scritto: "In Italia fa più notizia l'addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l'addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Non so davvero che pensare". L'account Instagram della cantante è stato invaso da numerosi commenti di critica da parte di utenti che hanno trovato il suo commento inadatto, nonostante la Pausini lo avesse cancellato rapidamente.

Diego Maradona: Maradona in un'immagine del documentario

Il giorno dopo il suo post su Maradona la cantante ha risposto ad alcuni follower provando a chiarire il suo pensiero e sostenendo di essere stata travisata: "Oggi nel frattempo è stata uccisa un'altra donna vittima di violenza, ma non se ne parla. Questo è ciò che penso, non che non si debba parlare della scomparsa di un grande uomo dello sport". La Pausini ha aggiunto: "Non ho mai detto di sottovalutare la morte di un campione dello sport. Ma travisare le parole è diventato di moda in questo Paese". Continuo a pensare che sia giusto celebrare la morte di un grande mito, ma che la violenza debba avere più spazio specialmente nel nostro Paese. E' il disastro della nostra epoca".

Sulla polemica è intervenuta anche Fiorella Mannoia, da sempre in prima linea nella battaglia contro la violenza sulle donne. L'interprete di 'Quello che le donne non dicono' in un post su Twitter ha chiesto di porre fine alla polemica su Diego Armando Maradona, che ha definito "becera": "Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera".