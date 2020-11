Diego Armando Maradona ricoverato in una clinica di La Plata

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in clinica il 2 novembre 2020: il campione argentino si sta sottoponendo a una serie di controlli medici precauzionali dopo che è apparso molto provato fisicamente e psicologicamente durante la festa per i suoi 60 anni.

🚨URGENTE



Diego Maradona está internado en una clínica de La Plata. #FuerzaDiego



Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/Tk1xgLSTd2 — El Gráfico (@elgraficoweb) November 2, 2020

Il giocatore che ha regalato due scudetti al Napoli è stato ricoverato in una clinica di La Petra, la città dove allena la locale squadra di calcio, il Gimnasia La Plata. Il ricovero di Diego Armando Maradona è stato deciso per motivi precauzionali dallo staff che abitualmente segue il Pibe de Oro: i medici lo hanno visto indebolito e molto provato sia dal punto psicologico che emotivo e le prime indiscrezioni parlano di una possibile anemia. Nei giorni scorsi Maradona era stato in quarantena per un caso di positività rilevato nel suo staff tecnico. Diego è apparso in pubblico per l'ultima volta lo scorso venerdì per la prima partita di campionato del Gimnasia La Plata, partita che si è conclusa con un 3-0 a favore della squadra di Maradona.

Lo scorso 30 ottobre Diego Armando Maradona ha compiuto 60 anni e gli sono arrivati auguri da tutto il mondo e in particolare da Napoli, dove il regista Paolo Sorrentino gli ha dedicato un post su Instagram: "Auguri, immenso". Nella foto che accompagna il post si vede il campione argentino in tenuta balneare mentre palleggia davanti ai suoi tifosi.

Oltre che come tifoso, Paolo Sorrentino è legato al campione argentino anche per motivi professionali. Il regista napoletano infatti è al lavoro su È stata la mano di Dio, film prodotto da Netflix. Il film, dice Sorrentino, "sarà intimo e personale" ed è stato girato nei luoghi della sua infanzia tra il quartiere Vomero e il lungomare Caracciolo. Il regista che vinse l'Oscar nel 2014 per La grande bellezza sul palco ringraziò: Diego Armando Maradona insieme a Federico Fellini, Martin Scorsese e il gruppo rock statunitense dei Talking Heads.

Diego Armando Maradona arrivò a Napoli il 5 luglio 1984 e fu presentato allo stadio San Paolo gremito da 80mila persone che avevano pagato la quota simbolica di mille lire solo per vederlo. Con il campione argentino i partenopei hanno vinto due scudetti, una Coppa Uefa, una coppa Italia e una Supercoppa italiana.