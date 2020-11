Diego Armando Maradona, patrimonio ed eredità tra ipotesi e litigi

In attesa dell'apertura del testamento di Diego Armando Maradona ci si chiede a quanto ammonti l'eredità tra chi sostiene che il campione argentino sia morto povero o abbia donato tutto in beneficenza.

A pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona ci si chiede a quanto ammonti il patrimonio del calciatore: 275 milioni di dollari, secondo le stime di un quotidiano argentino, mentre altri sostengono invece le fortune del Pibe de Oro sarebbero state sperperate.

Diego Armando Maradona in una scena del documentario Maradona by Kusturica

Dopo la sepoltura di Diego Armando Maradona al cimitero Jardín de Bella Vista di Buenos Aires si apre la caccia alla sua eredità nella speranza che ci sia qualcosa da dividere: Luis Ventura, giornalista argentino, nel corso di una trasmissione televisiva ha affermato che Diego è morto povero perché il suo patrimonio "è stato parzialmente sperperato a causa delle sue mani bucate e, in gran parte, sottratto da chi lo circondava con il fine di aggirarlo e svuotargli le tasche, bastava chiedere e lui dava".

Diego Maradona: Maradona in un'immagine del documentario

Il patrimonio di Diego Armando Maradona è stato gestito dal suo amico, l'avvocato Matias Morla, che secondo le figlie di Diego avrebbe approfittato dello stato di salute di Maradona per arricchirsi alle sue spalle. La società di Maradona sarebbe proprietaria di alcuni immobili a Buenos Aires tra cui la residenza di Segurola e Habana. A Maradona apparterebbe anche la casa in cui vive la sua ultima moglie Rocío Oliva. Inoltre, negli anni Diego ha firmato anche alcuni contratti milionari a Dubai e in Francia. Nel patrimonio figurerebbero anche gioielli (tra cui un anello di diamanti del valore di 300.000 euro), terreni e sei auto di lusso tra cui Bmw, Audi e Rolls Royce. Diego nel tempo avrebbe investito anche in Italia e in Cina. Secondo il quotidiano El Clarin il suo patrimonio ammonterebbe a 275 milioni di dollari.

L'asse ereditario del calciatore argentino comprende i cinque figli di Diego Armando Maradona, figli ufficialmente riconosciuti ai quali se ne aggiungono altri tre illegittimi. Nei mesi scorsi però Diego aveva minacciato gli eredi con queste parole: "Invecchiando, le persone si preoccupano più di quello che lasci che di quello che fai. E dico a tutti che non lascio loro niente, che darò tutto quello che ho guadagnato con la mia vita, lo donerò".