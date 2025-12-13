Dick Van Dyke festeggia oggi 100 anni: “Non bastano, voglio vivere ancora di più”

La star di Mary Poppins è nata il 13 dicembre 1925 e ha raggiunto il traguardo centenario, esprimendo il suo amore per la vita.

Giorno di grande festa per Dick Van Dyke. L'attore compie oggi 100 anni e nel corso delle ultime settimane ha rilasciato diverse interviste nelle quali ha ripercorso la propria longeva carriera e ha ricordato i ruoli che l'hanno reso famoso.

Van Dyke è famoso principalmente per aver recitato in classici del grande schermo come Mary Poppins di Robert Stevenson e Citty Citty Bang Bang di Ken Hughes, co-sceneggiato da Roald Dahl. L'attore è nato il 13 dicembre 1925 a West Plains, nel Missouri.

L'auspicio di Dick Van Dyke

"100 anni non bastano" ha dichiarato Van Dyke "Voglio vivere ancora di più". Ospite del programma Good Morning America, l'attore ha ricordato di aver interpretato parecchi uomini anziani: "Li ho sempre interpretati come arrabbiati e brontoloni ma in realtà non è così. Non conosco altri centenari ma posso parlare per me stesso".

Dick Van Dyke in una scena di Il ritorno di Mary Poppins

Nonostante l'età, l'interprete dello spazzacamino Bert in Mary Poppins, cerca ancora di ballare: "Ho una gamba malandata per via di... non so cosa. Ma cerco ancora di ballare". Sono in corso diverse manifestazioni a Malibu, luogo in cui risiede Dick Van Dyke, per celebrare il 100° compleanno dell'attore, tra cui un flash mob.

La carriera e la famiglia di Dick Van Dyke

L'attore è sposato con Arlene Silver, 46 anni più giovane di lui, e in passato ha dichiarato che proprio la presenza della moglie lo ha aiutato a restare giovane: "È una sorta di privilegio e di onore prendermi cura di lui e renderlo felice" ha dichiarato Silver.

Presente sulla Hollywood Walk of Fame dal 1993 e nella Television Hall of Fame dal 1995, Dick Van Dyke ha avuto quattro figli: Barry, Carrie, Christian e Stacy, avuti dalla prima moglie Margie Willett, dalla quale divorziò nel 1984 dopo 36 anni di matrimonio. In seguito, ha avuto una relazione di trent'anni con Michelle Triola Marvin, scomparsa nell'ottobre 2009 all'età di 76 anni.

Tra il 1961 e il 1966, Dick Van Dyke è stato protagonista della sit-com The Dick Van Dyke Show, che contribuì ad aumentare la sua fama televisiva. Negli anni '90 riscoprì un rinnovato successo grazie alla serie tv Un detective in corsia, in onda dal 1993 al 2001, intervallata da alcuni film tv tratti dalla serie.