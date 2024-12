Dick Van Dyke a 98 anni suonati canta e danza nel nuovo videoclip dei Coldplay

Dick Van Dyke è il protagonista del video musicale dei Coldplay per l'ultimo singolo della band, "All My Love", che vede la 98enne leggenda di Hollywood ballare a piedi nudi e duettare con il frontman Chris Martin.

Diretto da Spike Jonze e Mary Wigmore, il video di sette minuti assomiglia più a un cortometraggio, mentre Van Dyke - che compirà 99 anni il 13 dicembre prossimo - riflette sulla sua carriera lunga quasi otto decenni.

Il vincitore di Golden Globe, Tony ed Emmy è noto soprattutto per aver recitato nei musical cinematografici Ciao, ciao Birdie, Mary Poppins e Citty Citty Bang Bang, e nel video musicale di "All My Love" dimostra di essere ancora in grado di replicare quei movimenti che lo hanno reso famoso. A un certo punto, tira fuori anche la sua caratteristica bombetta.

Girato nella casa di Van Dyke a Malibu, il video intreccia filmati di Van Dyke, della sua famiglia e di Martin nel giardino di casa con fotografie d'archivio e spezzoni di interviste. "Sono perfettamente consapevole che potrei andarmene da un giorno all'altro", ha detto Van Dyke. "Ma non so perché non mi preoccupa. Non ne ho paura. Ho la sensazione, del tutto contraria a qualsiasi razionalità, che me la caverò".

L'attore ha continuato dicendo di considerarsi "una di quelle persone fortunate che hanno potuto fare per vivere quello che avrei fatto comunque. Pensate a quanto sono fortunato. Ho potuto fare quello che faccio: giocare e fare lo sciocco".

La famiglia allargata di Van Dyke si unisce poi a lui nel cortile per scambiarsi abbracci e applausi, compresi i figli, i nipoti e i pronipoti. Alla fine del video, mentre scorrono i titoli di coda, Martin intona una canzone sulla vecchiaia per Van Dyke, che lo guarda con gioia e fascino.