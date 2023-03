Dick Van Dyke alla guida a 97 anni: vittima di un incidente d'auto a Malibu

Dick Van Dyke ha riportato lievi ferite la scorsa settimana in un incidente automobilistico dopo che la sua Lexus LS 500 è scivolata contro un cancello a Malibu, come ha confermato la polizia.

Van Dyke, 97 anni, stava guidando l'auto in una zona che aveva registrato piogge record. Dopo che il veicolo dell'attore è andato a sbattere contro un cancello, mercoledì 15 marzo, i paramedici lo hanno curato sulla scena per un'emorragia al naso e alla bocca, come riportato da TMZ.

Dick Van Dyke, la star di Mary Poppins conquista il palco a 90 anni

Van Dyke, celebre per la sua sit-com The Dick Van Dyke Show (1961-66) e per film come Mary Poppins e Chitty Chitty Bang Bang, è apparso il mese scorso come concorrente del programma della Fox Il cantante mascherato. Travestito da "The Gnome", si è esibito in "When You're Smiling", diventando il più anziano interprete mai apparso nello show.