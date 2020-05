Diavoli, puntate 7 e 8 stasera su Sky Atlantic: la trama

Diavoli, il financial thriller targato Sky e Lux Vide, torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15, per il penultimo appuntamento, con le puntate 7 e 8: la trama.

Diavoli torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15 con le puntate 7 e 8, disponibili anche in streaming sulla piattaforma NOW TV. Nel frattempo, i quattro episodi precedenti sono disponibili on demand, su Sky e NOW TV.

Fin dalla trama del penultimo appuntamento con la serie SKY (qui la nostra recensione dei due episodi in onda stasera) Massimo si avvicinerà pericolosamente alla verità sul decisivo dossier di Edward e si troverà costretto a tornare in Italia a causa dei problemi di salute del padre. Dopo un'estenuante ricerca, Massimo riesce finalmente a trovare il segreto dentro il dossier di Edward. Decisi ad arrivare in fondo alla questione, Massimo e Sofia partono insieme per la Moldavia alla ricerca di ulteriori prove.

Rientrato a Londra, Massimo è costretto a tornare, ancora accompagnato da Sofia, a Cetara, il paese dove è nato e cresciuto, sulla Costiera amalfitana, a causa dei gravi problemi di salute del padre con cui non parla da dieci anni. Durante il viaggio, Massimo si troverà a dover fare i conti con tutto ciò da cui era sempre scappato e con i dolorosi fantasmi del suo passato. Nel frattempo, a Londra, Duval e Dominic sono sempre più determinati a portare a termine i loro piani segreti