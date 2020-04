Diavoli: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nella nuova serie dal 17 aprile su Sky

Diavoli: Alessandro Borghi nella serie Sky

Diavoli è l'attesa serie tv tratta dal romanzo di Guido Maria Brera, un thriller dal sapore cupo e colmo di indizi rivelatori sul mondo dell'alta finanza, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Dal 17 aprile la serie, co-prodotta da Sky Italia con Lux Vide arriverà finalmente su Sky.

Luca Bernabei, l'amministratore delegato di Lux Video, ha dichiarato a proposito dello show: "Diavoli sarà la prima serie che svelerà i segreti dei nuovi padroni del mondo con storie avvincenti, perché anche loro sono uomini anche se si comportano come dei."

Le vicende della serie si svolgono a Londra e narrano i retroscena della crisi finanziaria europea attraverso la storia di Massimo de Ruggero (Alessandro Borghi), un trader italiano che ha raggiunto, sudando sette camicie e seguendo i consigli di Dominic Morgan (Patrick Dempsey), il direttore di una delle più grandi del banche del mondo, una posizione di rilievo nel mondo della finanza.

Ruggero si ritrova nel bel mezzo di una vera e propria guerra finanziaria intercontinentale che ha scelto l'Europa come preda da sbranare. Il trader di origine italiana, a questo punto, è costretto a dover scegliere se allearsi con il suo mentore oppure mettersi contro di lui. Le vicende prendono spunto dagli eventi della crisi finanziaria del 2008.

Diretto da Nick Hurran, che vanta titoli del calibro di Sherlock, per cui è stato nominato agli Emmy Awards, Doctor Who, e The Prisoners e dall'italiano Jan Michelini (I Medici) che lo affianca alla regia, Diavoli ha tra i suoi protagonisti anche Kasia Smutniak nel ruolo di Nina Morgan, la seducente moglie di Dominic Morgan, e Lars Mikkelsen in quello di Daniel Duval, il carismatico leader di un'organizzazione che pubblica informazioni segrete sul mondo della finanza.

Diavoli si articola in 10 episodi in onda da 17 aprile tutti i venerdì alle 21.15 su Sky, con doppio episodio.