Diario di una schiappa, su Disney+ in streaming da oggi

Oggi 3 dicembre arriva su Disney+ in streaming l'atteso film animato Diario di una schiappa, ispirato alla serie di libri per ragazzi scritta dall'autore e fumettista Jeff Kinney.

Oggi 3 dicembre arriva su Disney+ in streaming l'atteso film animato Diario di una schiappa, ispirato alla serie di libri per ragazzi scritta dall'autore e fumettista Jeff Kinney.

Il primo libro della serie bestseller mondiale di Jeff Kinney arriva su Disney+ nella nuovissima avventura animata Diario di una schiappa. Al centro della trama c'è Greg Heffley: un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alle scuole medie. A peggiorare le cose, l'adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità! Mentre i dettagli dei suoi esilaranti - e spesso disastrosi - tentativi di sentirsi adeguato riempiono le pagine del suo diario, Greg impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che deriva dal lottare per ciò che è giusto.

Diario di una schiappa: un'immagine del film

Il lungometraggio animato, che potete vedere su Disney+, è diretto da Swinton Scott (Futurama) ed è stato scritto e prodotto da Jeff Kinney. Nella versione originale ci sono le voci di Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco) nel ruolo di Greg Heffley, Ethan William Childress (mixed-ish) in quello di Rowley Jefferson e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) in quello di Frank Heffley.