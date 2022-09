Diane Kruger sarà Marlene Dietrich nella miniserie di Fatih Akin

Diane Kruger incarnerà l'icona di Hollwyood Marlene Dietrich in una miniserie in cinque parti scritta e diretta dal regista tedesco Fatih Akin.

Diane Kruger sarà protagonista di una miniserie sulla vita di Marlene Dietrich diretta dal regista tedesco Fatih Akin. Basata sul libro biografico My Mother Marlene, scritto dalla figlia della Dietrich, Maria Riva, la miniserie in cinque parti si intitola provvisoriamente Marlene ed è prodotta da UFA Fiction con la Bombero International di Fatih Akin ad Amburgo.

La miniserie racconta la vita di Marlene Dietrich come artista, amante, emigrante tedesca e madre, nonché come donna che ha creato le proprie regole ed è vissuta secondo esse a qualunque costo.

"Marlene non sarà solo la prima serie che ho scritto e diretto, ma anche la più grande sfida nella mia carriera cinematografica", ha affermato Fatih Akin a Variety.

"È la continuazione della mia proficua collaborazione con Diane Kruger. Nessuno è meglio di lei come attore. Marlene non era solo un'icona del cinema, ma una donna in esilio, immigrata tedesca in America, combattente della resistenza e molto altro ancora. Era anche un'artista UFA, motivo per cui sono ancora più felice che la serie abbia trovato una casa lì".

Diane Kruger, che è anche produttrice esecutiva, ha aggiunto: "Con il talento e la capacità di Fatih di leggere nell'anima di una persona, sono certa che non solo filmerà una serie sull'icona e star mondiale Marlene Dietrich, ma soprattutto disegnerà un ritratto di una donna unica in un'epoca insolita. Non vedo l'ora di apparire di nuovo davanti alla telecamera di Fatih e lasciare che Marlene Dietrich sia ancora una volta sotto i riflettori".

Dianee Kruger è stata diretta da Fatih Akin nel thriller Oltre la notte del 2017.