Diane Delano, attrice di Un medico tra gli orsi e Wicker Man, morta a 67 anni

Diane Delano, che molti ricorderanno per il ruolo dell'Agente Barbara Semanski nella serie Un medico tra gli orsi, è morta il 13 dicembre 2024 nella sua casa di Sherman Oaks, California, a seguito di una breve malattia. L'attrice aveva 67 anni. La notizia è stata confermata a Deadline dalla sua amica Stepfanie Kramer.

Diane Delano aveva interpretato a lungo Barbara Semanski, la ruvida agente di stato dell'Alaska e talvolta interesse amoroso dell'astronauta diventato imprenditore di Barry Corbin, Maurice Minnefield, nella commedia CBS vincitrice dell'Emmy. Ha, inoltre, interpretato Roberta "Bobbi" Glass nella serie Popular di Ryan Murphy su WB Network, trasmessa dal 1999 al 2001.

Una carriera unica

Nata a Los Angeles il 29 gennaio 1957, in oltre 40 anni di carriera, Diane Delano si è divisa tra cinema e tv recitando in cult come l'horror The Wicker Man e il remake dei fratelli Coen Ladykillers e in serie come Mom, Mike & Molly, Everwood, Desperate Housewives, Six Feet Under, Batman: The Brave and the Bold e Teen Titans.

Più recentemente, ha prestato la sua voce a videogiochi tra cui Lego Star Wars: The Skywalker Saga, serie animate come Infinity Train, Pen15 e Good Girls.

"Era grande e audace e ha portato il suo spirito acuto e il perfetto tempismo comico in ogni ruolo", afferma l'amica Stepfanie Kramer. "La sua presenza solida le ha permesso di rubare sempre la scena. Era unica nel suo genere."