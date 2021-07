Diana del Bufalo su Instagram: “mi piace il catcalling” e scatena l’indignazione sui social

Diana del Bufalo è finita al centro di una polemica social: in un video su Instagram ha detto che a lei, come donna, il catcalling piace

Diana del Bufalo ha detto che le piace il catcalling ma questa sua affermazione non è piaciuta alla maggioranza delle donne: dopo questa dichiarazione, fatta in una storia di Instagram, l'attrice di Che Dio ci aiuti 6 ha scalato velocemente la classifica dei top trend di Twitter

La polemica è il pane quotidiano di cui si nutrono gli utenti dei social: oggi a farne le spese è Diana Del Bufalo finita in tendenza su Twitter per un video pubblicato nelle storie di Instagram. L'attrice, che abbiamo visto recentemente in Che Dio ci aiuti 6, ha postato un video in cui accusava due uomini di averle urlato 'a bona!', nonostante il suo aspetto non fosse dei migliori.

Diana del Bufalo ha girato il video nella sua macchina e ai suoi follower ha spiegato: "Guidavo ero dentro la macchina, e due uomini, a distanza di cinque minuti prima uno e poi un altro mi hanno urlato. Mi hanno detto 'Abbella, abbona', ma in questo stato?", ha detto indicando il suo viso senza trucco.

Si fosse fermata qua l'ex concorrente di Amici se la sarebbe cavata, invece Diana ha continuato così: "Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, ma siete falsi però, siete falsi". Sui social le sue frasi sono state subito criticate. Uno dei post che ha ricevuto più like è quello di Paola, l'utente di Twitter ha scritto: "Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva Diana Del Bufalo e, con nonchalance, dice che il catcalling le piace, dando un'argomentazione in più ai trogloditi, che la useranno a loro favore".

La polemica sul catcalling era stata sollevata qualche mese fa da Aurora Ramazzotti che, sempre su Instagram aveva detto: "Possibile che nel 2021 succeda ancora di frequente il fenomeno del catcalling? Sono l'unica che ne è vittima costantemente nonostante mi vesta da maschiaccio? Non appena mi metto una gonna o, come in questo caso, appena mi tolgo la giacca sportiva, perché sto correndo e fa caldo, devo subire fischi e commenti sessisti e altre schifezze. A me fa schifo. Se sei una persona che lo fa, sappi che fai schifo".