Pensati Sexy: svelata la data di uscita della commedia con Diana Del Bufalo e la pornostar Valentina Nappi

Prime Video ha svelato oggi la data di uscita ufficiale di Pensati Sexy, la nuova commedia al femminile diretta da Michela Andreozzi con protagonista una divertente e a tratti ingenua Diana Del Bufalo nei panni di "Maddalena, 30 anni e zero autostima!".

Con la sceneggiatura di Daniela Delle Foglie, il film ha un cast corale con Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e la pornostar Valentina Nappi. Pensati Sexy è l'ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese. Prodotto da Fabula Pictures, Pensati Sexy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 12 febbraio 2024.

L'agenzia dei bugiardi: una scena con Diana Del Bufalo

Maddalena è la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo!

Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.