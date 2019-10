Dark Army: Paul Feig ha completato lo script di un film dedicato ai mostri della Universal

Dark Army sarà il nuovo film dedicato ai mostri della Universal che verrà scritto e diretto da Paul Feig, come rivelato dal regista al sito Comingsoon.net.

Il filmmaker ha sottolineato: "Sono un enorme fan di questi vecchi film horror. Li chiamo monster movie piuttosto che horror, onestamente. I progetti horror attualmente per me sono gli slasher e quel tipo di progetti, che non apprezzo. Ho amato quei vecchi film come Frankenstein, La moglie di Frankenstein è probabilmente uno dei film più grandiosi di sempre. Amo così tanto quel lungometraggio e ci sono degli elementi che userò in questo nuovo film Dark Army".

Paul Feig ha aggiunto: "Ma voglio realmente realizzare un film in stile James Whale, una versione moderna di quei personaggi. Quello che amo dei mostri è che sono degli outsider, sono semplicemente la versione più estrema di quegli emarginati".

Il regista ha spiegato che considera Frankenstein uno dei personaggi per cui si prova maggiormente empatia mai portati sul grande schermo anche se compie delle azioni terribili: "Sta semplicemente cercando di essere accettato e trovare amore. Se leggete il romanzo di Mary Shelley è uno spirito puro che div enta malvagio perché viene trattato male costantemente. Nessuno riesce ad andare oltre il suo aspetto esteriore e diventa un assassino. Quella è l'estremizzazione di queste situazioni, ma amo quella sensazione. Voglio riportare quell'atmosfera spaventosa nei film, ma con questi mostri per cui fate il tifo e riuscite a capire".

Feig ha aggiunto: "Ho finito la prima bozza dello script e sono entusiasta! Spero di riuscire a realizzare questo film il prima possibile. L'ho consegnato a chi si occupa del Dark Universe una settimana fa e l'hanno amato. Ora verrà passato ai responsabili della Universal e bisognerà attendere per scoprire la loro reazione".

Il film sarà caratterizzato anche da elementi divertenti, in particolare per quanto riguarda i personaggi secondari, e dei momenti un po' sopra le righe, senza però mai scivolare nel ridicolo: "Sono semplicemente delle personalità estreme e sono entusiasta all'idea di realizzarlo. Spero che me lo lascino girare".