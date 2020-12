Deutschland 89: da stasera su Sky Atlantic la stagione finale della serie tedesca

Stasera su Sky Atlantic alle 21:15, e in streaming su NOW TV, arriva Deutschland 89, stagione finale della serie tv tedesca ambientata durante la Guerra Fredda.

9 novembre, 1989. La caduta del muro di Berlino - data spartiacque della storia europea e mondiale - sconvolgerà il mondo di Martin Rauch, il protagonista di Deutschland '89, l'atto conclusivo dell'avvincente trilogia tedesca di spionaggio targata Fremantle e dedicata ai tesissimi anni della Guerra Fredda.

Il terzo atto della trilogia - sequel di Deutschland 83 e di Deutschland 86 - vede i protagonisti alle prese con le conseguenze umane e politiche della caduta del muro e il loro disperato tentativo di destreggiarsi in una realtà in cui nulla è più come prima.

Ambientata tre anni dopo gli avvenimenti della serie precedente, Deutschland '89 narra le conseguenze di un momento cruciale per la storia mondiale. La caduta del muro di Berlino stravolge il mondo di Martin Rauch, l'agente dei servizi segreti della Germania orientale interpretato anche in questi nuovi episodi da Jonas Nay. Il suo governo è crollato, il suo futuro è incerto e Martin dovrà prendere una decisione determinante per il proprio destino. L'uomo dovrà decidere se unirsi al KGB, andare ad ovest e lavorare per un'agenzia nemica, se utilizzare i contatti internazionali per iniziare una nuova carriera, o semplicemente scappare in paradiso con l'oro accumulato.

Accanto a Nay riprenderanno i loro ruoli Maria Schrader (Aimée & Jaguar) che tornerà ad interpretare Lenora Rauch, la zia di Martin, e Sylvester Groth (Bastardi senza gloria), di nuovo nei panni di Walter Schweppenstette. Nel cast anche la giovaneSvenja Jung (Fucking Berlin).