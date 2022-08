Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film, su Netflix in streaming da oggi

Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film, il ritorno animato di Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello arriva da oggi 5 agosto 2022 in streaming su Netflix per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello tornano all'azione e riprendono le loro bravate adolescenziali in questa avventura commedia che alza la posta come mai prima. Le tartarughe sono messe alla prova quando una misteriosa figura di nome Casey Jones arriva dal futuro per mettere in guardia i fratelli mutanti dall'imminente invasione da parte della forza aliena più pericolosa della galassia: i Krang! Riusciranno i quattro a realizzare il loro destino da eroi oppure saranno sopraffatti dalle loro debolezze giovanili?

Locandina di Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles - Il destino delle Tartarughe Ninja è il titolo di una serie animata di Nickelodeon, in tutto la quarta ad attingere a piene mani dai personaggi storici creati da Eastman e Laird nel lontano 1984. Nel dettaglio questo show dava alle tartarughe più famose di sempre nuove caratteristiche rispetto a quelle "storiche", e tutto ciò sarà visibile anche in Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film, diretto da Ant Ward e Andy Suriano - stessi autori della serie - è stato scritto da Tony Gama-Lobo e Rebecca May.