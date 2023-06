Desideri mortali stasera su Rai 2: cast e trama del film del ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Desideri mortali: cast e trama del nuovo film del ciclo 'Nel segno del giallo'.

Stasera, 24 giugno, su Rai 2, in prima serata, e in prima visione assoluta, va in onda Desideri mortali, terzo film del ciclo 'Nel segno del giallo'. La pellicola è diretta da Devon Downs e Kenny Gage. Le musiche sono di Todd Haberman e Andrew Skrabutenas. Trama, cast e trailer del lungometraggio.

Desideri mortali: Trama

Annie e Ralph si trasferiscono nella casa dei loro sogni: sono una coppia molto innamorata e tutto sembra perfetto, ma l'agente immobiliare che ha procurato loro l'affare, Meg, si mostra piuttosto invadente, con visite continue e improvvise, e l'apparente tentativo di intromettersi pesantemente nelle loro vite.

La casa dei sogni diventa la casa degli incubi. Meg è preda di un'ossessione per la coppia? O, come a un certo punto dubita Annie, potrebbe anche non avere cattive intenzioni. Alta tensione e colpi di scena in un giallo che riprende con originalità il tema, caro agli sceneggiatori hollywoodiani, della casa perfetta con un passato inquietante.

Desideri mortali: Interpretii e personaggi

Desideri mortali: Critica e trailer

Desideri mortali su IMDB è valutato 5,5 su 10