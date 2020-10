Descendants 3, su Disney+ in streaming da oggi

Descendants 3 arriva oggi su Disney Plus in streaming per riportare sullo schermo tutti i figli dei cattivi Disney più famosi. Nel terzo capitolo i giovani e celebri personaggi già amatissimi dal pubblico si ritroveranno ad affrontare emozionanti avventure, intrighi e colpi di scena al fianco di nuovi protagonisti.

Descendants 3 è l'ultimo film del giovane Cameron Boyce, scomparso a luglio 2019 a soli 20 anni in seguito a un attacco di epilessia. Nel terzo film della saga lo rivedremo nei panni di Carlos insieme agli altri giovani colleghi. Descendants 3 continua il racconto tra il bene e il male: le figlie e i figli adolescenti dei Cattivi Disney più famosi - Mal (Dove Cameron), Evie (Sofia Carson), Carlos (Cameron Boyce) e Jay (Booboo Stewart) - ritornano sull'Isola degli Sperduti per reclutare un nuovo gruppo di discendenti che si uniscano a loro ad Auradon Prep.

Locandina di Descendants 3

Quando una violazione della barriera metterà a repentaglio la sicurezza di Auradon, Mal farà di tutto per proteggere il regno dalla minaccia dei suoi nemici Uma (China Anne McClain) e Hades (Cheyenne Jackson). Ma nuovi pericoli si nascondono fra le mura di Auradon. Alla regia Kenny Ortega, già regista dei primi due capitoli della saga, che ne ha curato anche le coreografie ed è uno dei produttori esecutivi. "Good To Be Bad", la canzone numero d'apertura di Descendants 3 interpretata dal cast al completo ha anticipato l'uscita in digitale della colonna sonora del film.

