Denzel Washington: la sua villa di Beverly Hills evacuata per un incendio

Nelle scorse ore, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare la villa di Denzel Washington a Beverly Hills dopo aver individuato delle fuoriuscite di fumo provenienti dal secondo piano della casa e quindi un principio di incendio. Attualmente non è chiaro se l'attore fosse presente al momento dell'incidente.

Come riportato da CBS Los Angeles, mercoledì sera le autorità hanno segnalato una fuoriuscita di fumo proveniente dal secondo piano della casa di Denzel Washington, situata nel quartiere esclusivo di Beverly Park Circle, in California. Stando a quanto riferito finora, sono state usate telecamere termiche per scansionare le pareti della casa, per comprendere se all'interno ci fossero dei principi di incendio. Tutti gli occupanti della villa sono stati quindi evacuati in modo sicuro. Attualmente non si conoscono i motivi di tali fuoriuscite di fumo o se la casa abbia riportato dei danni.

Tra gli attori più apprezzati di Hollywood, Denzel Washington è entrato nel cuore di ancora più persone dopo aver pagato la scuola di recitazione di Chadwick Boseman, attore scomparso a fine agosto a soli 43 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso interprete di Black Panther durante un'intervista rilasciata a Jimmy Fallon. Boseman spiegò che, mentre frequentava la Howard University, la sua insegnante lo incoraggiò a seguire un corso estivo di recitazione. Lui però non aveva abbastanza soldi per iscriversi, per questo l'insegnante Phylicia Rashad chiese ad alcuni amici di coprire tali spese. "Ho ricevuto una lettera che diceva 'Denzel Washington ha pagato per te", dichiarò quindi Boseman in quell'occasione.

Washington, dal canto suo, si è detto sempre "felice di far parte, seppure in un modo molto piccolo, della storia di Boseman". Dopo la morte del giovane collega, Washington ha dichiarato: "Era un'anima gentile e un artista brillante, che rimarrà con noi per l'eternità attraverso le iconiche interpretazioni appartenenti alla sua breve ma illustre carriera. Dio benedica Chadwick Boseman".