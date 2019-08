Dennis Lehane firmerà la sceneggiatura del film di Stefano Sollima su soggetto di Sergio Leone

L'autore e sceneggiatore statunitense Dennis Lehane scriverà la sceneggiatura di Colt, con la regia italiana di Stefano Sollima.

Il film sarà un western basato su un concept di Sergio Leone, con alla produzione proprio i figli del regista. Stefano Sollima ha parlato del progetto e del perché è stato scelto proprio Dennis Lehane per la sceneggiatura: "Se vuoi girare il film in inglese, il passo successivo è trovare un grande scrittore americano in grado di far parlare i personaggi e vivere in una realtà che è chiaramente diversa dalla nostra. Avere a bordo Dennis è il massimo in cui potevo sperare"

Per un pugno di dollari: Una scena

Originariamente concepito come una serie TV, Colt ha come focus il revolver che Clint Eastwood ha nel film Per un pugno di dollari, che diventa un escamotage narrativo quando viene tramandato da proprietario in proprietario in tutto il Vecchio West.

Colt è prodotto dai figli di Sergio Leone, Raffaella e Andrea, attraverso la loro casa di produzione Leone Film Group, con a bordo anche RAI Cinema. Stanno acquistando il progetto con potenziali partner statunitensi. Il film dovrebbe partire in pre-produzione la prossima estate e partire con le riprese in Canada nell'autunno/inverno 2020.