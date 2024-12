Denis Villeneuve: ecco i film preferiti del 2024 del regista di Dune

Nel corso di un'intervista concessa a GamesRadar+, che ha decretato Dune - Parte Due come miglior film del 2024, Denis Villeneuve ha rivelato quelli che sono stati i suoi lungometraggi preferiti di questa incredibile annata.

Prima di tutto, il regista ci ha tenuto a ringraziare per il riconoscimento ricevuto dalla redazione: "Sono commosso di sentirlo. È un bellissimo complimento sentire che il team ha apprezzato il film e vi ringrazio per aver trovato il tempo di guardarlo sul grande schermo. Questo significa molto per me. Fare film è un lavoro enorme e quindi essere apprezzati significa molto".

Quali sono i film preferiti di Villeneuve del 2024? Il regista ha ammesso di dover ancora recuperare un po' di tempo, ma i suoi film preferiti sono un mix eclettico che spazia da un dramma poliziesco musicale a un'epopea post-bellica su un sopravvissuto all'Olocausto.

Emilia Perez: Zoe Saldana in una scena del film

Come ha affermato il regista: "Mi è piaciuto molto Emilia Perez di Jacques Audiard. Ho pensato che fosse molto originale e stimolante. I film di Jacques Audiard mi danno sempre una carica di energia, è uno dei nostri migliori registi. Mi sono piaciuti molto anche The Brutalist del regista Brady Corbet e Nickel Boys [RaMell Ross], oltre a Conclave di Edward Berger".

Messia di Dune: confermata la data di uscita del sequel di Denis Villeneuve

Villeneuve ha quindi proseguito: "È stato un anno fantastico. Sono rimasto colpito da molti film quest'anno, ho citato solo questi e non ho ancora visto tutto. Ho amato anche Queer di Luca Guadagnino, che ho trovato molto stimolante. Daniel Craig ha dato un'interpretazione incredibile".

Infine, ha aggiornato sui suoi prossimi progetti, che includono l'adattamento di Messia di Dune e il biopic su Cleopatra: "Sto scrivendo alcuni progetti e in questo momento sono in un periodo molto creativo della mia vita, scrivo molto, cosa che mi piace assolutamente. Ma quando i progetti non sono ancora usciti dal grembo materno, sono vulnerabili. E voglio proteggerli".