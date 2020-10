Demon Slayer, da novembre su Amazon Prime Video la prima stagione

Un grande titolo dell'animazione giapponese sta per approdare su Amazon Prime Video: la prima stagione di Demon Slayer sarà infatti disponibile per lo streaming a partire dal 1 novembre.

Tratto dall'omonimo manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge - rientrato di diritto tra i manga più venduti di sempre - l'anime di Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba,) prodotto da Ufotable, ha avuto sinora altrettanto successo in madrepatria e all'estero, tanto da generare anche un lungometraggio animato (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen) che in Giappone ha fatto registrare incassi record anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

La storia segue le vicende del giovane Tanjiro Kamado, un ragazzo che da un giorno all'altro vede cambiare radicalmente la sua vita quando la sua intera famiglia viene sterminata, e sua sorella minore, Nezuko, viene trasformata in un demone. A sequito di questi tragici eventi, Tanjiro cercherà in tutti i modi di restituire l'umanità alla sorella, divenendo nel frattempo un Demon Slayer, un cacciatore di demoni.

In Italia la pubblicazione del manga di Demon Slayer è a opera di Star Comics, e il decimo volume avrà un'edizione speciale legata al Lucca Changes.

Dal 1 novembre, sempre su Amazon Prime Video, sarà disponibile anche la prima stagione di Steins;Gate, mentre dal 23 dello stesso mese sarà possibile trovare tre film d'animazione dedicati a Lupin III (Uno schizzo di sangue per Goemon Ishikawa, La bugia di Fujiko Mine e La tomba di Jigen Daisuke).