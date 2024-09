Demi Moore: "I miei genitori erano folli, mi permettevano di guidare l'auto a 13 anni senza patente"

L'attrice Demi Moore è apparsa di recente al Drew Barrymore Show, dove ha parlato della sua educazione e della sua infanzia difficile. In particolare, Moore ha rivelato che i suoi "folli" genitori le permettevano di guidare l'auto senza patente all'età di 13 anni.

"Guidando in autostrada i miei genitori mi dicevano: 'Ok, ecco l'accordo. Puoi prendere la macchina. Se ti fermano, devi solo dire che hai preso l'auto senza permesso'. E hanno pensato che fosse un vantaggio per tutti, ma questa è una follia", ha detto.

Durante l'intervista l'attrice e la conduttrice Drew Barrymore hanno concordato sul fatto di aver fatto entrambe da genitori ai loro genitori.

Demi Moore: "Non c'era posto per me a Hollywood dopo quella scena in bikini in Charlie's Angels - Più che mai"

Un'infanzia difficile

In precedenza, in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar nel settembre 2019, la Moore aveva già parlato della sua educazione e della sua infanzia difficile, ricordando il periodo in cui sua madre Virginia soffrì di un'overdose di droga quando lei era bambina.

"La cosa successiva che ricordo è di aver usato le mie dita, le piccole dita di un bambino, per scavare le pillole che mia madre aveva cercato di ingoiare dalla sua bocca mentre mio padre la teneva aperta e mi diceva cosa fare", ha detto Moore.

Demi Moore al Festival di Berlino per la presentazione del film Happy Tears

Mentre il padre biologico della Moore era Charles Harmon Sr., l'attrice ha dichiarato in un'intervista del 1991 a Vanity Fair che a crescerla è stato il patrigno Dan Guynes, che sua madre sposò quando lei aveva tre mesi. Secondo Heavy, Guynes si è tolto la vita nel 1980 all'età di 37 anni.

"Accetto che i miei genitori abbiano fatto del loro meglio, e mia madre ha fatto del suo meglio con il livello di coscienza e consapevolezza che aveva in quel momento", ha detto la Moore a Barrymore.

L'attrice di The Substance, che condivide con l'ex marito Bruce Willis le figlie Rumer, Scout e Tallulah, ha raccontato di aver imparato a gestire il rapporto con la madre dopo aver avuto figli propri.

LOL - Pazza del mio migliore amico: Miley Cyrus e Demi Moore in una scena del film

"Non credo che mia madre sia venuta al mondo con l'intenzione di non essere sufficientemente accudente, di essere negligente, di non essere davvero in grado di essere un buon genitore per me. Penso che sia venuta con l'innocenza di un'anima che voleva trovare la felicità, provare amore e trovare conferma", ha condiviso.

"E quando guardo e trovo la compassione per mia madre, so che in questo modo apro la strada affinché i miei figli abbiano compassione per me", ha aggiunto la Moore.