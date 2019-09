Demi Moore: "Ashton Kutcher? Ho scoperto dei suoi tradimenti da Google"

Demi Moore ha subito diversi tradimenti dall'ex marito Ashton Kutcher, e questa è una cosa che tutto il mondo sapeva anche prima della sua autobiografia, ma a sorprendere sono le modalità con sono stati scoperti.

Per promuovere il suo nuovo libro "Inside Out", in cui racconta numerosi episodi fino a ora rimasti segreti, Demi Moore è stata intervistata da Diane Sawyer durante una lunga intervista a Good Morning America. Tra le tante confessioni fatte alla giornalista, l'attrice ha parlato della sua rottura con l'ex marito Ashton Kutcher, che l'ha tradita più volte.

La star ha rivelato di aver scoperto i tradimenti da Google Alert, che notificava le chat con altre donne. Demi Moore ha confessato di aver immediatamente contattato Ashton Kutcher per chiedere se fosse tutto vero, e lui ha subito confessato lasciandola quasi senza respiro dallo shock.

Poco dopo l'accaduto, l'attrice ha dovuto partecipare a un red carpet molto importante, sfoggiando con difficoltà la sua maschera da donna felice: "Ho un incredibile senso di auto protezione. Spesso mi riferisco a questa capacità come alla mia corazza di ferro. Posso letteralmente indossarla e dissociarmi da tutto il resto."

Una donna molto forte, che ne ha passate davvero tante nella vita, come ha continuato a raccontare durante l'intervista. Per esempio di quando, a 42 anni, rimase incinta di Ashton Kutcher ma perse il bambino a quasi sei mesi di gravidanza. L'attrice ha ricordato i momenti in cui il suo medico ha dovuto comunicarle la notizia: "Potevo vedere un misto di terrore sul suo viso. Subito dopo, ha cominciato a comunicarmi informazioni concrete sull'accaduto, il battito cardiaco non c'era più".

Dopo la tragica notizia, Demi Moore ha riprovato a restare incinta, anche con la fecondazione in vitro, ma senza successo. Così, dopo 20 anni di sobrietà, è ricaduta nel vortice dell'alcol e degli ansiolitici:"Ho davvero perso di vista tutto ciò che era di fronte a me, la famiglia che già avevo" . Un periodo molto difficile per Demi, raccontato e approfondito nel suo nuovo libro, che però sembra aver superato con forza e dignità.