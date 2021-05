Demi Lovato fa coming out come non binary: "Cambierò il mio pronome in loro"

Demi Lovato fa coming out e annuncia di identificarsi con il genere non binario e di voler ufficialmente cambiare i pronomi di riferimento con la forma plurale 'loro'.

Dopo Eliot Page, un'altra grande star americana decide di fare coming out: Demi Lovato. In questo caso, l'artista ha annunciato la sua appartenenza al genere non binario, e l'intenzione di adottare ufficialmente i pronomi plurali "they/them" (loro).

Con un lungo messaggio sui social, assieme a un video che lo accompagna, Lovato ha voluto condividere con il resto del mondo la sua verità anche per coloro che non ne hanno la possibilità, come afferma nei tweet.

"Ogni giorno che ci svegliamo, ci viene data l'opportunità e la possibilità di di essere chiunque vogliamo. Ho passato la maggior parte della mia vita davanti a voi, sono cresciuta con voi... Avete visto il meglio e il peggio di me, e tutto quello che c'è tra i due estremi" ha scritto Lovato su Twitter.

"Non solo la mia vita è stata un viaggio per me stessa, ma ho vissuto anche per coloro che sono dall'altro lato dell'obiettivo" continua "Questo è un giorno che sono così felice di poter condividere con voi, più degli altri della mia vita. Sono orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come non binary e cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them d'ora in avanti".

"Sono giunta a questo punto dopo una lunga riflessione su me stessa, e lungo percorso di guarigione. Non sostengo di essere un'esperta o una portavoce. Condividere questa cosa con voi adesso mi porta su un nuovo livello di vulnerabilità" ammette poi l'artista, e conclude "Lo sto facendo per coloro che non hanno avuto la possibilità di condividere chi sono davvero con i loro cari. Per favore, continuate a vivere le vostre verità e sappiate che vi mando tutto il mio affetto".