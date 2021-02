Debito di sangue: Clint Eastwood, Anjelica Huston e la strana "convergenza" cardiaca del film

Durante le riprese di Debito di sangue si verificò una strana coincidenza: nel film Anjelica Huston interpretava il dottore di Clint Eastwood e quest'ultimo, in un documentario degli anni novanta, aveva recitato nei panni di John Huston, il padre di Anjelica.

A ricoprire il ruolo del dottore di Terry McCaleb, Clint Eastwood nel film, fu Anjelica Huston. Il padre di Anjelica era il regista John Huston che una volta Eastwood aveva interpretato in un film sulla realizzazione de La regina d'Africa: Cacciatore bianco, cuore nero.

Nel documentario del film, Making Blood Work, Anjelica parla di come ha assistito all'operazione chirurgica di suo padre, che durante le riprese della pellicola era sotto i ferri per rimuovere un aneurisma. La Huston ha detto che interpretare il cardiologo di Eastwood in questo film, considerando che Clint aveva interpretato suo padre in passato, era "stranamente convergente".

Debito di sangue ha ricevuto recensioni contrastanti ottenendo un punteggio del 54% su Rotten Tomatoes, tuttavia, A. O. Scott del New York Times ha scritto: "C'è qualcosa di confortante nel vedere questo vecchio cavallo da guerra trottare coraggiosamente fuori dal cancello per un'altra corsa su un terreno familiare."