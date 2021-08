Dear White People 4: il teaser svela la data di uscita

Dear White People 4 concluderà la storia dei protagonisti dell'acclamata serie Netflix e un teaser svela la data di uscita: mercoledì 22 settembre debutteranno in streaming le puntate inedite.

Nel breve video pubblicato online si offre un suggerimento per fare dei passi in avanti nella vita e si offre un piccolo assaggio dell'approccio in stile musical creato per l'ultima stagione della serie.

Dear White People racconta la storia di un gruppo di ragazzi afroamericani che frequenta una prestigiosa università statunitense frequentata per lo più da bianchi. La protagonista della serie è Samantha, una vera e propria attivista e conduttrice dello show radiofonico chiamato, come svela il titolo, Dear White People. Al centro dell'interesse dei creatori, le diverse problematiche e tensioni a sfondo razziale, proprio a causa di questa università. Fanno parte del cast Logan Browning, Brandon P. Bell, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson e Marque Richardson II.

Lo show è stato creato e prodotto da Justin Simien.