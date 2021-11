Dean Stockwell: morto l'attore di In viaggio nel tempo

Dean Stockwell, interprete della serie In viaggio nel tempo (Quantum Leap), è morto il 7 novembre 2021 all'età di 85 anni per cause naturali.

Dean Stockwell, volto molto del grande e piccolo schermo, interprete della serie In viaggio nel tempo (Quantum Leap), è morto il 7 novembre 2021 all'età di 85 anni nella sua casa di Los Angeles per cause naturali. La conferma a Deadline dal portavoce della famiglia.

Dean Stockwell nel ruolo del Colonnello Grat nell'episodio 'Prigionieri' della serie tv 'Enterprise'

Dean Stockwell è nato nel 1936 a North Hollywood. All'età di 7 anni, era a Broadway, lanciando una carriera come attore bambino. È apparso in Due marinai e una ragazza con Frank Sinatra e Gene Kelly, in Kim con Errol Flynn, in Barriera invisibile e nel controverso film del 1948 Il ragazzo dai capelli verdi.

Da adolescente, Stockwell è tornato sul palcoscenico di Broadway in Frenesia del delitto con Roddy McDowall, con cui ha stretto una lunga amicizia. Stockwell ha ripreso il suo ruolo nella versione cinematografica e ha vinto il suo primo dei due premi come miglior attore al Festival di Cannes. Ha anche recitato in Figli e amanti e Il lungo viaggio verso la notte con Katherine Hepburn.

Dean Stockwell era sul punto di abbandonare la recitazione dopo aver ottenuto una licenza immobiliare quando ricevette una telefonata da Harry Dean Stanton che lo convinse a unirsi a lui sul set del film di Wim Wender, Paris, Texas. Questa scelta gli ha fruttato una serie di ruoli memorabili in Velluto blu, Dune, Una vedova allegra... ma non troppo, che è valso a Stockwell una nomination all'Oscar, L'uomo della pioggia e I protagonisti.

In televisione, l'attore viene ricordato soprattutto per la sua interpretazione nella bizzarra serie di fantascienza In viaggio nel tempo, dove ha interpretato l'ammiraglio Al Calavicci al fianco di Scott Bakula, ottenendo quattro nomination agli Emmy per il ruolo. Inoltre è apparso in Battlestar Galactica, JAG, The Tony Danza Show e NCIS: New Orleans.

Negli ultimi anni, Dean Stockwell, che si era ritirato dalla recitazione nel 2015, ha perseguito la carriera di artista esponendo le sue opere negli Stati Uniti con il suo nome completo, Robert Dean Stockwell.