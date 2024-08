Deadpool & Wolverine: doveva esserci un cameo di Robert Downey Jr. e degli Avengers originali, ma poi...

Difficile dire di no a Ryan Raynolds, eppure Robert Downey Jr. l'ha fatto: Iron Man ha rifiutato un cameo in in "Deadpool & Wolverine", ecco il motivo.

Robert Downey Jr. ha recentemente rifiutato di riprendere il suo ruolo iconico di Tony Stark/Iron Man per un cameo nel film Deadpool & Wolverine. Secondo quanto rivelato dagli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, la scena avrebbe coinvolto Deadpool (interpretato da Ryan Reynolds) che cerca di unirsi agli Avengers, con Tony Stark e Happy Hogan (Jon Favreau) presenti. Tuttavia, Downey ha declinato l'offerta, una scelta che ha sorpreso molti, considerando il legame stretto tra l'attore e il personaggio che ha definito una fase intera del Marvel Cinematic Universe (MCU). Perché ha rifiutato?

Robert Downey Jr.: il motivo del suo rifiuto per Deadpool & Wolverine

Il motivo del rifiuto di Downey è da collegare a ciò che sta accadendo dietro le quinte nell'MCU. Downey ha rifiutato il cameo in Deadpool & Wolverine perché stava già lavorando per un ritorno ancora più significativo nell'MCU, ma in un ruolo completamente diverso: quello di Doctor Doom.

Una scena di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man

Gli sceneggiatori non erano a conoscenza di questo sviluppo quando hanno scritto la scena, ma è emerso che Downey non poteva accettare entrambi i ruoli, in quanto apparire nuovamente come Tony Stark avrebbe potuto sminuire l'impatto del suo debutto nei panni del nuovo villain.

Inoltre, Reese ha sottolineato che il rifiuto di Downey è stato l'unico caso in cui un attore ha detto "no" a Ryan Reynolds, notando quanto sia raro che qualcuno rifiuti una proposta del carismatico attore. Nonostante il rifiuto, la scena è stata mantenuta con solo Happy Hogan e Deadpool, offrendo comunque un momento divertente e significativo nel film.