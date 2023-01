DCU: Jason Momoa pazzo di gioia dopo la riunione con James Gunn e Peter Safran [VIDEO]

A novembre, poco dopo essere venuto a conoscenza del fatto che James Gunn e Peter Safran sarebbero subentrati come co-CEO dei DC Studios, la star di Aquaman e il regno perduto Jason Momoa aveva esultato alla notizia tramite Instagram. L'attore di Dune ha già anticipato di aver avuto l'opportunità di lavorare su un "progetto da sogno", e gli scambi con Warner Bros. hanno successivamente confermato che ci sono state delle trattative per fargli interpretare la parte di Lobo.

Poche ore fa Momoa ha pubblicato un altro video nelle sue storie su Instagram successivo a una riunione con i vertici di DC/Warner Bros. Discovery che è andato, a giudicare dalla sua reazione, secondo le più rosee aspettative dell'attore. Momoa nel video, che pubblichiamo qui sotto, si ferma poco prima di nominare il progetto/personaggio, ma è più che sicuro che gli toccherà la parte del protagonista.

Jason Momoa teases some very exciting news regarding his future at DC Studios, thanking @JamesGunn, Peter Safran and David Zaslav in the process. pic.twitter.com/nl3rCW1kem