DC Universe: James Gunn rivela il primo progetto?

La scorsa settimana siamo stati travolti dalla rivoluzione dei DC Studios dopo l'addio di Walter Hamada al ruolo di presidente. Con l'uscita al cinema di Black Adam, abbiamo scoperto del ritorno del Superman di Henry Cavill nell'universo cinematografico DC e, soprattutto, del nuovo incarico di James Gunn ai vertici dei DC Studios. Inoltre, per distinguersi nettamente dalla precedente fase, gli Studios hanno deciso di ribattezzare DCU il DCEU, facendo cadere dall'acronimo la parola Extended. Niente più universo esteso, quindi, ma semplicemente DC Universe.

Non si sa ancora nulla di come sarà strutturato questo nuovo universo e come si rapporterà rispetto a quello del Batman di Matt Reeves e degli spin-off sui suoi villain e del Joker di Todd Phillips, ma ieri James Gunn insieme agli auguri per Halloween ha forse lanciato un primo indizio di quello che potrebbe essere uno dei suoi desiderata come progetto.

Happiest of Halloweens to each of you. pic.twitter.com/1ssMacvBBu — James Gunn (@JamesGunn) October 31, 2022

Nel suo tweet di auguri Gunn ha scelto di condividere un'immagine di Deadman, personaggio DC sui generis e con poteri molto speciali. Invisibile e intangibile, può entrare in possesso del corpo di persone viventi, obbligandole a fare ciò che vuole.

Ovviamente, i fan gli hanno subito chiesto se il suo è un teaser per un futuro progetto, offrendo il proprio consenso al regista che per DC ha girato Suicide Squad - Missione Suicida. Magari si tratta solo di un test, ma considerato che stiamo parlando dell'uomo che ha introdotto I guardiani della galassia nel MCU, non vediamo l'ora di essere stupiti da questo creativo mai scontato anche nello strutturare il neonato DCU.