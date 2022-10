Superman, Dwayne Johnson festeggia il ritorno di Henry Cavill: "Abbiamo lottato per anni per riaverti"

Dwayne Johnson ha commentato il video di Henry Cavill in cui conferma il ritorno nel ruolo di Superman dichiarando di aver lottato per riaverlo nel DC Universe.

Dwayne Johnson ha condiviso l'annuncio di Henry Cavill in cui annuncia che ritornerà a interpretare Superman, dichiarando che ha lottato a lungo per farlo ritornare in azione.

Come ormai è stato svelato nel film Black Adam e confermato dal diretto interessato, l'attore britannico è stato infatti coinvolto nel film con star The Rock, realizzando la scena post-credit.

Su Twitter Dwayne Johnson ha ora scritto: "Abbiamo lottato per anni per riportarti indietro. Hanno sempre detto di no".

La star di Black Adam ha però sottolineato: "Per me, Dany Garcia e Hiram Garcia, 'no' non era un'opzione. Non possiamo costruire il nostro DCEU senza il più grandioso supereroe al mondo".

The Rock ha quindi concluso sottolineando: "E i fan vengono sempre prima di tutto. Benvenuto a casa. Ci vedremo lungo la strada".

Black Adam: perché è il supereroe di cui avevamo bisogno

Il film Black Adam mostra l'attore Dwayne Johnson nel ruolo del potente personaggio dagli incredibili poteri, ma molto diverso da altri eroi.

Nel cast anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Jaume Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi della DC, tratti dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia con Toby Emmerich, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Walter Hamada, Adam Schlagman, Geoff Johns, Eric McLeod e Scott Sheldon nel ruolo di produttori esecutivi.

Il team creativo dietro le quinte del regista comprende il direttore della fotografia candidato all'Oscar Lawrence Sher, il production designer Tom Meyer, i montatori Mike Sale e John Lee, i costumisti Kurt e Bart, il supervisore degli effetti visivi vincitore del Premio Oscar Bill Westenhofer e il compositore Lorne Balfe.

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, un film di Jaume Collet-Serra, Black Adam.