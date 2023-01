DC Universe: James Gunn annuncia una misteriosa serie scritta da lui

James Gunn continua a stuzzicare i fan con i suoi numerosi impegni in casa DC. Questa volta ha confermato di essere al lavoro su una serie TV non ancora annunciata.

James Gunn sembrerebbe avere le mani in pasta in numerosi progetti in casa DC. Oltre a essere diventato co-CEO della nuova divisione DC Studios, infatti, il regista ha confermato su Twitter di essere al lavoro su un nuovo show non ancora annunciato.

"Ecco un recap della mia giornata. Ho scritto un terzo di uno show della DC non ancora annunciato, ho approvato 100 effetti speciali, ho consegnato degli appunti per il montaggio di Guardiani della Galassia Vol. 3 e per Rocket, infine ho avuto due importanti incontri con i DC Studios".

Al momento non ci sono ancora indiscrezioni su quale possa essere lo show, ma Gunn ha già scritto e diretto per la DC Peacemaker, serie con John Cena nei panni del vigilante già interpretato in The Suicide Squad (lo show è finalmente arrivato anche in Italia grazie a TimVision). Ma non è tutto, perchè Gunn scriverà anche il nuovo film su Superman che vedrà un attore più giovane vestire i panni dell'uomo d'acciaio dopo la dipartita ufficiale di Henry Cavill.

I piani per il nuovo corso dei DC Studios dovrebbero essere presentati nell'arco di questo mese. Gunn ha dichiarato di essersi ispirato alle serie animate Justice League Unlimited e Young Justice.