Dc Super Hero Girls: il trailer della nuova serie dedicata alle giovani eroine

DC Super Hero Girls sarà la nuova versione della serie animata della Warner Bors. Animation che ha diffuso il trailer del progetto, in arrivo l'8 marzo con un film tv intitolato DC Super Hero Girls: Sweet Justice che introdurrà gli episodi che arriveranno il 17 marzo su Cartoon Network.

Lo show è stato creato da Lauren Faust (Super Best Friends Forever) e avrà come protagoniste le iconiche supereroine e villain DC Comics in versione teenager.

Diana, Kara e Barbara sono destinate a diventare Wonder Woman, Supergirl e Batgirl e si ritrovano a dover proteggere, insieme ai loro amici supereroi, i cittadini di Metropolis dalle super-villain più sinistre del DC Universe: in versione giovanile. Essere teenager è già complicato e le protagoniste devono inoltre gestire la scuola, gli amici, la famiglia e il caos causato dalla loro vita sociale. Tra le nemiche dell'eroine ci saranno Harley Quinn, Catowman e Poison Ivy.

Le doppiatrici sono Tara Strong nel ruolo di Batgirl, Grey Griffin nella parte di Wonder Woman, Kari Wahlgren che sarà Zatanna, Nicole Sullivan che doppia Supergirl, Kimberly Brooks che ha dato la voce a Bumblebee e Myrna Velasco nella parte di Lanterna Verde.

Il video regala molte anticipazioni riguardanti gli scontri e i problemi che dovranno affrontare le eroiche teenager, oltre a mostrare qualche minuto della loro complicata quotidianità, tra scuola e amicizie.

Ecco il trailer: