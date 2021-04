DC Fandome 2021: l'evento globale tornerà a ottobre

Il DC Fandome tornerà in autunno con l'edizione 2021: un video svela infatti che il 16 ottobre si svolgerà il nuovo appuntamento con l'evento globale dedicato ai progetti tratti dai fumetti.

Il filmato condiviso online conferma che i fan degli iconici eroi e villain potranno scoprire nuovi dettagli su film, serie tv, progetti editoriali e videogiochi grazie ai panel che si svolgeranno in modo virtuale.

Il DC Fandome 2021 si svolgerà in autunno e, considerando le date di uscita dei progetti più attesi dello studio dovrebbero esserci dei panel dedicati a Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, The Flash con star Ezra Miller, l'atteso The Batman con protagonista Robert Pattinson nella parte di Bruce Wayne, e la nuova serie Peacemaker, ideata come prequel del film The Suicide Squad - Missione Suicida, il nuovo progetto di James Gunn che racconterà nuovi capitoli della storia del personaggio interpretato da John Cena.

L'appuntamento proporrà inoltre approfondimenti su serie tv prodotte per The CW e HBO Max, sulle nuove uscite editoriali e sui progetti ispirati ai fumetti della casa editrice.

Per ora è tuttavia presto per conoscere i dettagli riguardanti gli ospiti o la line up dell'evento e bisognerà attendere per avere altri aggiornamenti e anticipazioni.