DC FanDome: da The Batman a The Suicide Squad: cosa possiamo aspettarci dall'evento?

È (quasi) giunta l'ora: DC FanDome approderà sabato 22 agosto sui nostri schermi, e l'evento promette già tanti annunci, anticipazioni, ospiti e iniziative imperdibili, che includeranno ogni angolo del Multiverso DC. Da The Batman a Wonder Woman 1984, da The Suicide Squad al famigerato Snyder Cut, cosa possiamo aspettarci?

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una scena del film

Il mega-evento virtuale targato DC e Warner Bros. partirà, almeno dal lato cinema, con Wonder Woman 1984. Come segnala anche Comicbook, Patty Jenkins e Gal Gadot saranno presenti, e ci presenteranno probabilmente qualche nuova clip o foto dal film, magari con un full reveal del costume di Chetah (Kristen Wiig). Inoltre, con la Jenkins al timone del terzo capitolo della saga, è possibile che ci venga rivelato qualche dettaglio su Wonder Woman 3, come ad esempio una potenziale data d'uscita. A seguire James Gunn e il cast di The Suicide Squad dovrebbero fare chiarezza sui ruoli di ogni attore, e mostrarci un primo trailer del film che, ricordiamo, ha già completato da diversi mesi la fase di riprese.

The Rock ha già anticipato la sua presenza al DC FanDome per Black Adam, e in questa occasione ci si aspetta di vedere dei concept per il film e, soprattutto, per il suo personaggio, e considerato il fatto che le riprese non sono ancora iniziate, potrebbero esserci dei casting reveal, magari della JSA o del villain della pellicola.

Per il film di Flash, invece, abbiamo sia Ezra Miller che Andy Muschietti in collegamento, ma quello in cui sperano la maggior parte dei fan è una comparsata a sorpresa di Michael Keaton, seguito dalla conferma di un suo ritorno nei panni di Batman (e magari un costume reveal?).

Shazam! porterà invece tutta la famiglia all'evento, che dovrebbe fornirci qualche dettaglio in più sul sequel attualmente in fase di sviluppo (le riprese, però, devono ancora iniziare). È probabile che sia il villain (o i villain) ad essere rivelato per primo, e chissà, magari si farà menzione anche di un tanto agognato crossover con Black Adam.

Dello Snyder Cut di Justice League sappiamo già che sentiremo parlare parecchio, ci verranno proposte diverse immagini e clip, ma presentate, si direbbe, solo da Zack Snyder (Momoa, Affleck, Cavill e Fisher non figurano tra gli ospiti, ma mai dire mai), che potrebbe comunicare anche una data per l'arrivo della sua Justice League su HBO Max, e magari qualche indicazione sul formato.

Un camera test di The Batman

Tra i panel più attesi, però, vi è sicuramente quello di The Batman. Il film di Matt Reeves dovrebbe essere presentato da un filmato - non sappiamo di quale natura, anche se si spera in un trailer. Considerato il fatto che Zoë Kravitz ha rivelato in precedenza di aver già indossato il suo costume da Catwoman, non sembra improbile un costume reveal per lei e/o per il Batman di Robert Pattinson, di cui finora abbiamo visto davvero poco.

Con James Wan e Patrick Wilson "in da house", potremmo avere qualche notizia su Aquaman 2, o magari sullo spin-off dedicato ai Trench.

E a proposito di annunci a sorpresa, ne sono stati anticipati due per il lato cinema, e il sito Comicbook ipotizza che uno possa riguardare New Gods, con qualche annuncio di casting da parte di Ava DuVernay, mentre l'altro è davvero un'incognita.

Che possa trattarsi del chiacchierato film su Superman di J.J. Abrams? Del lungometraggio su Lanterna Verde? O sarà il progetto su Batgirl a spuntarla?