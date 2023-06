Bradley Cooper e Will Arnett collaboreranno per realizzare il film Is This Thing On?

Gli attori Bradley Cooper e Will Arnett collaboreranno alla realizzazione del film Is This Thing On?, di cui saranno protagonisti, regista e co-sceneggiatore.

Bradley Cooper e Will Arnett collaboreranno allo sviluppo del film Is This Thing On?, progetto che vedrà impegnato il regista di A Star Is Born dietro la macchina da presa.

Una bozza dello script è stata completata prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori, ma bisognerà attendere per la fine della protesta del sindacato per proseguire con lo sviluppo.

I primi dettagli del progetto

Will Arnett è autore della sceneggiatura di Is This Thing On? insieme a Mark Chappell, oltre a essere protagonista del film insieme a Bradley Cooper.

Le due star saranno impegnate anche come produttori, in collaborazione con Kris Thykier e John Bishop. I dettagli della trama non sono stati rivelati.

Bradley Cooper, Il lato positivo di essere una star

Cooper, prossimamente, sarà protagonista nelle sale con Maestro, di cui è regista, produttore, co-sceneggiatore e protagonista nel ruolo di Leonard Bernstein.

Arnett, invece, è recentemente apparso nel documentario SmartLess: On the Road, che segue il tour del podcast di Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman. Prossimamente l'attore sarà uno dei protagonisti di Next Goal Wins, diretto da Taika Waititi.