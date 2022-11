DC, accordo tra Warner Bros. TV e Amazon per produrre nuovi contenuti animati

Si starebbero per concludere le trattative che porterebbero a un accordo tra Warner Bros. TV e Amazon per la produzione di contenuti animati targati DC.

Dove potremo trovare in futuro contenuti animati DC? Anche su Amazon, stando all'accordo che starebbe siglando con la piattaforma in queste ultime ore Warner Bros. Television.

Stando a quanto riportato da Deadline, durante Content London è stati anticipato che Amazon e Warner Bros. collaboreranno per portare più contenuti animati DC sullo schermo.

"Con l'animazione eravamo soliti giocare in casa, ma ora ci stiamo espandendo anche su altre piattaforme" ha spiegato Channing Dungey, Presidente e CEO dei Warner Bros. Television Studios "HBO Max è il primo passo, ma stiamo per chiudere un grosso accordo con Amazon per la produzione e distribuzione di contenuti animati DC".

A quanto pare non è stato aggiunto altro in merito, ma sarà certamente interessante vedere quali dinamiche si verranno a creare anche in base alla nuova organizzazione in casa Warner Bros. Discovery, sia ai vertici della compagnia, sia per quanto riguarda i DC Studios, che ora saranno gestiti da James Gunn e Peter Safran.

Cosa vorreste vedere voi nel futuro DC?