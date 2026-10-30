Dazn ed HBO MAX uniscono le forze con un'unica offerta integrata tra sport e intrattenimento

Prosegue e anzi si consolida la collaborazione tra Dazn e Skydance. Dopo il recente inserimento in app dei canali del gruppo (Nove, Real Time, DMAX e Discovery), le due società fanno un ulteriore passo avanti lanciando un'offerta combinata che unisce lo sport alla programmazione di HBO Max.

A breve, tutti gli abbonati diretti al piano Dazn Family - sia attivi che nuovi clienti - avranno la possibilità di riscattare senza costi aggiuntivi il piano Base con pubblicità di HBO Max. Accedendo alla sezione dedicata sul sito di HBO, gli utenti potranno fruire di un catalogo di serie TV, grandi classici del cinema e produzioni originali italiane, sia tramite l'applicazione HBO Max sia direttamente dal browser su hbomax.com.

"Un tassello chiave per la crescita di HBO Max"

Riguardo l'offerta Dazn ed HBO Max, Andrea Faelli, CEO di DAZN Italia, ha dichiarato: "Tracciamo un punto di svolta per DAZN offrendo per la prima volta un pacchetto unico che integra sport, serie e cinema. Per questa operazione abbiamo scelto un partner d'eccellenza come Skydance. Unendo i nostri contenuti a quelli di HBO Max, regaliamo a chi sceglie il piano Family un servizio ancora più completo e di valore, senza alcuna spesa extra".

Dall'altra parte, Alessandro Araimo, Managing Director Southern Europe di Skydance, ha aggiunto: "Questa intesa costituisce un tassello chiave per la crescita di HBO Max in Italia, consentendoci di intercettare nuovi segmenti di pubblico. L'obiettivo è rafforzare in modo capillare e strategico la nostra presenza sul mercato nazionale, rendendo la nostra offerta sempre più accessibile e consolidando il nostro ruolo nel settore dell'intrattenimento".