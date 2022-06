Dazn cambia le tariffe: ecco quanto si pagherà per vedere il calcio

Dazn ha cambiato le tariffe per seguire il calcio in streaming: la piattaforma multimediale, questa mattina, ha inviato una email ai suoi abbonati comunicando le nuove tariffe e la fine della condivisione dell'abbonamento, possibile solo sottoscrivendo la versione 'Plus'. Dazn, dalla scorsa stagione, detiene in esclusiva i diritti di 7 gare delle 10 che compongono una giornata di Serie A, le altre 3 sono in condivisione con Sky.

Lo scorso novembre un'indiscrezione de Il Sole 24 Ore aveva anticipato la volontà di DAZN di mettere fine alla cosiddetta concurrency, ossia l'accesso ai contenuti trasmessi dalla piattaforma in contemporanea da due device. La rivolta degli utenti portò DAZN a rimandare il progetto, che diventa operativo dalla prossima stagione, quella che copre il campionato di calcio di serie A 2022/2023.

Stamattina gli abbonati al servizio hanno ricevuto una email che contiene le nuove tariffe ed i nuovi termini di servizio. Fino a ieri l'abbonato pagava 29,90 euro al mese con la possibilità di connettere due dispositivi contemporaneamente. Oggi, con questo prezzo, l'utente DAZN potrà connettersi solo con un dispositivo. Per accedere al servizio con due dispositivi contemporaneamente bisognerà sottoscrivere l'abbonamento Plus che costa 39,90 euro.

Ecco in sostanza cosa cambia, come da comunicazione di DAZN: "a 29,99 euro al mese, l'abbonamento Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati purché entrambi siano connessi alla rete internet della stessa abitazione (cavo o wi-fi: fibra, xDSL, FWA). Ad esempio, un utente connesso da casa via smart tv e uno tramite smartphone, entrambi collegati nello stesso luogo, ossia alla stessa rete internet di casa. Il piano Standard permette di registrare fino a due dispositivi all'App Dazn, si può comunque sempre utilizzare Dazn in mobilità ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato".

Mentre per l'altra tipologia di abbonamento, la cosiddetta Plus, ecco cosa prevede DAZN: "A 39,99 euro, l'abbonamento Plus consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi tra quelli registrati anche se connessi da due reti internet diverse. Ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il proprietario dell'abbonamento connesso da luogo diverso. Il piano Plus permette di registrare fino a sei dispositivi all'App DAZN, si può utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Solo chi sottoscrive l'abbonamento e i suoi conviventi possono usufruire del servizio Dazn tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma".

L'abbonamento, quindi, non può essere condiviso con persone che non appartengono al proprio nucleo familiare. Gli abbonati, entro 60 giorni, possono disdire il contratto senza nessuno aggravio.