Daydreamer - Le ali del sogno trama 26 giugno 2020: Sanem, furiosa, fa ingelosire Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 26 giugno 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che Sanem, infuriata per una scoperta sulla sua vita privata, è decisa a far ingelosire Can.

Per Aylin è un terribile momento: non solo è invidiosa di Sanem perchè crede che tra lei ed Emre ci sia del tenero, ha anche perso la prima battaglia con l'agenzia di Can. La bellissima rivale spinge così il fidanzato a fare qualcosa per lei: Emre dovrà partecipare alla campagna affidata a Can per cercare di sabotarla.

Sanem dal canto suo, dopo la fuga con il capo della sera prima, al ritorno in agenzia scopre che tutti la credono fidanzata con Can. Cey Cey, che ha messo in giro la voce, si dà da fare per smentirla in ufficio, come vediamo nel promo dell'episodio 13, ma i pettegolezzi sono duri a morire. Soprattutto, Sanem scopre che in realtà il bel Can ha già una fidanzata da qualche parte. Furiosa, decide di inventare un fidanzato per far ingelosire il suo capo.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.