Daybreak, su Netflix in streaming da oggi!

Daybreak arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti i fan delle serie tv a tema apocalittico! L'attore Matthew Broderick riveste il ruolo del preside di una scuola i cui studenti subiscono una sorta di apocalisse nucleare che li costringe a riorganizzarsi per sopravvivere in un mondo ben diverso da quello che conoscevano.

Sul piccolo schermo vedremo un eclettico gruppo di giovani sopravvissuti affronta un mondo nuovo, violento e pericoloso in una serie che è parte saga samurai, parte coming-of-age e parte Battle Royale. Matthew Broderick interpreta il Preside Michael Burr, mentre Krysta Rodriguez è l'insegnante di biologia, Colin Ford l'eroe adolescente Josh Wheeler, Sophie Simnett è Sam Dean, la ragazza più ammirata della Glendale High.

Austin Crute è il riflessivo samurai Wesley Fists, Alyvia Alyn Lind è l'instabile e geniale Angelica Green, Cody Kearsley è Turbo Bro Jock, leader dei ragazzi più cool della scuola assetato di sangue, Jeanté Godlock è Mona Lisa, la sua donna, e Gregory Kasyan è Eli Cardashyan. Per Broderick le comedy non finiscono qui, visto che a marzo 2020 tornerà nelle sale americane con Lazy Susan, dove è uno dei protagonisti insieme al Sean Hayes di Will & Grace e Allison Janney, premio Oscar per Tonya.

Daybreak è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.