Dayane Mello, è morta la mamma: pochi giorni fa l'annuncio della malattia

Nuovo grave lutto per Dayane Mello: la madre Ivone Dos Santos è morta per un tumore, la modella pochi mesi fa aveva perso il fratello Lucas.

Grave lutto per Dayane Mello: la mamma, Ivone Dos Santos, è morta per un tumore che le era stato diagnosticato da poco: risale a pochi giorni fa, infatti, l'annuncio della malattia da parte della modella. Durante il Grande Fratello Vip 5, la Mello aveva perso il fratello minore Lucas.

È un anno terribile questo per Dayane Mello, oggi la modella brasiliana piange la morte della madre, Ivone Dos Santos, malata di cancro, come aveva scritto pochi giorni fa l'ex gieffina, condividendo via Instagram la triste notizia. Dayane ha scelto nuovamente i social per comunicare il grave lutto ai suoi follower, nelle Instagram stories la ragazza ha scritto che la morte della madre è arrivata in un momento in cui la donna "stava soffrendo in un letto d'ospedale".

Dayane, che al Grande Fratello Vip 5 aveva raccontato il difficile rapporto con la madre e della sua volontà di riallacciare il legame, dopo aver annunciato la terribile notizia, ha scritto: "Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c'era nel mio cuore".

La situazione di emergenza sanitaria non ha permesso alla modella di tornare in Brasile per rivedere la sua famiglia, per questo nella parte finale del post fa un appello a vivere la vita e a perdonare le persone a cui si vuole bene "la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo".

Lucas, il fratello minore di Dayane, è morto lo scorso 3 febbraio in un tragico incidente stradale, il ragazzo aveva 27 anni. La Mello in quei giorni era nella casa di Cinecittà e le era stato comunicato che non poteva raggiungere la famiglia perché i voli per il Brasile erano bloccati. Un lutto difficile da elaborare, come aveva raccontato al settimanale Chi, a cui si aggiunge questa nuova grave perdita.