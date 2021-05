Dayane Mello, nuovo dramma: la mamma ha il cancro

Nuovo dramma familiare per Dayane Mello che ha condiviso via Instagram una triste notizia: la mamma ha il cancro.

Non c'è pace in famiglia per la bella modella brasiliana, che, nei mesi di reclusione all'interno della casa del GF Vip, era stata colpita da un gravissimo lutto.

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 5 ricorderà che Dayane Mello, il 3 febbraio, era stata avvertita dagli autori della morte del fratello Lucas, di soli 27 anni, in un tragico incidente stradale.

Nei giorni scorsi la modella brasiliana aveva raccontato sulle pagine di Chi che si trattava di un lutto ancora difficile da elaborare, anche perché a causa dell'emergenza sanitaria non era potuta tornare in Brasile per stare vicino ai familiari.

Purtroppo per Dayane Mello il periodo nero continua: l'ex gieffina ha pubblicato sui social un messaggio in cui rivela ai suoi follower di aver saputo che la madre ha un cancro. Nelle storie del suo profilo Instagram la Mello ha scritto: "Oggi è un giorno speciale, non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti per me, le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre. Sono qui e sono parte di questo amore incondizionato e oggi voglio celebrare questo giorno benedetto. Oggi dovrei celebrare il compleanno del mio amato padre, ma io voglio festeggiare per lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro".

Durante il reality Dayane Mello aveva raccontato del suo difficile rapporto con la madre ma proprio nelle ultime settimane del Grande Fratello Vip 5, dopo la morte di Lucas, la ragazza aveva espresso la volontà di riallacciare i rapporti con la donna. La Mello lo ha ribadito ieri scrivendo: "Vorrei tanto essere in grado di aiutarla...".

Sui social sono numerosissimi i messaggi di solidarietà della Mello che, come successe per la morte del fratello, sta ricevendo l'affetto non solo da parte dei suoi fan ma anche degli altri fandom dei partecipati al reality.