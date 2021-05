Dayane Mello e Mario Balotelli pizzicati insieme, lei fa chiarezza: "Non sono fidanzata"

Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati beccati nello stesso albergo in Brianza ma su Instagram l'ex gieffina ha precisato di non essere fidanzata al momento.

Dayane Mello e Mario Balotelli sarebbero tornati insieme: i rumors sul possibile ritorno di fiamma sono stati confermati da alcune foto pubblicate sul nuovo numero del settimanale Chi. La modella brasiliana però, rispondendo su Instagram sulla sua situazione sentimentale, ha precisato di non essere fidanzata.

Nell'estate del 2010 Dayane Mello e Mario Balotelli hanno avuto una breve relazione. Parlando del calciatore nella casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane ha sempre detto di essere rimasta molto affezionata a Mario spendendo sempre buone parole per lui, nonostante la terribile battuta che il calciatore aveva fatto su Dayane Mello qualche mese fa, ospite di Alfonso Signorini.

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto esclusive in base alle quali si suppone che i due abbiano dormito nello stesso hotel: "Balotelli e Dayane Mello, il loro week end segreto 'è ancora amore'. Una coppia giovane e sensuale che nel weekend ha rinnovato una bollente storia d'amore che negli anni scorsi si era spenta: parliamo di Mario Balotelli e Dayane Mello, che dopo essersi ritrovati al Grande Fratello Vip, hanno riallacciato un bollente flirt che si è consumato in un lussuoso albergo della Brianza", si legge sul giornale.

La situazione sentimentale di Dayane è stata al centro anche di alcune domande che i fan le hanno rivolto su Instagram, la modella brasiliana rispondendo a un follower ha detto "No, non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa". Una risposta che sembrerebbe smentire i rumors del quotidiano diretto da Alfonso Signorini, che conosce molto bene i due soggetti dell'articolo.

Sull'argomento è intervenuto anche Enock Barwuah, fratello di Mario e coinquilino della Mello nella casa di Cinecittà. Intervistato sull'argomento a Radio Radio da Giada Di Miceli ha detto: "Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c'è sempre stata amicizia. Devi chiederlo agli interessati. Chiedete a loro e vi sapranno dire di più sicuramente, per me se sono contenti loro va benissimo".