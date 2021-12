Dayane Mello eliminata da A Fazenda: lo strano messaggio del suo staff sui social

Quando Dayane Mello è stata eliminata da A Fazenda molti fan hanno tirato un sospiro di sollievo: l'incubo per la loro beniamina è finito ma lo staff della modella brasiliana la pensa diversamente. La versione carioca de La Fattoria è stata un percorso a ostacoli per la Mello che durante una delle notti sarebbe stata anche pesantemente molestata da un altro concorrente.

La nuova esperienza televisiva di Dayane Mello è finita, la modella è stata eliminata dopo che il 27% del pubblico ha votato contro di lei mettendo fine a mesi di sofferenze, soprattutto per chi da casa vedeva quello che stava succedendo nel programma dell'emittente RecordTV. L'avventura della Mello nel reality A Fazenda è stata caratterizzata da numerose polemiche che hanno avuto ampio risalto sui social, uno per tutto le molestie del cantante Nego Do Borel.

Gli unici a non essersi accorti di nulla sono i componenti dello staff di Dayane, dopo l'eliminazione della modella, chiunque sia dietro il profilo social dell'ex gieffina, ha speso belle parole per il reality, parlando addirittura di nostalgia. Nel post si legge "Intensità! L'intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro A Fazenda. Ricordiamo molto bene il suo ultimo saluto prima dell'ingresso. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco. In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all'interno della casa di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l'amore che è stato costruito in questi mesi. Ogni giorno cresce solo l'orgoglio di aver visto Dayane donna, ragazza, madre e tutte le altre cose buone che ha fatto. La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un consiglio, di un abbraccio e di quella compagnia che scalda l'anima. Grazie per aver seguito il tuo cuore, il tuo intuito e ciò in cui credi. Ti amiamo, Dayane Mello!".

Nessun accenno polemico a quello che è successo nei mesi passati, sul caso erano intervenute anche Le Iene, il programma di Italia 1 ha mandato in onda un video in cui si ventilava il sospetto che Nego Do Borel, approfittando dello stato di semi incoscienza di Dayane, avrebbe pesantemente molestato la Mello, forse addirittura stuprata. Roberta Rei aveva intervistato anche l'avvocato di Dayane che aveva dichiarato "Quello che è successo a Dayane ne A Fazenda è folle non è possibile tirarla fuori, nel contratto c'è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è molto costosa. È come se fosse in prigione", la penale da contratto ammontava a 18mila euro. Nego do Borel era stato squalificato solo perché, dopo la rivolta dei social, gli sponsor avevano minacciato di abbandonare il reality.