Dayane Mello avverte Belen Rodriguez: "Apri gli occhi su Gianmaria Antinolfi"

Belen Rodríguez frequenta Gianmaria Antinolfi, che è l'ex di Dayane Mello: chiuso un triangolo, se ne apre un altro nella frequentata vita sentimentale della showgirl argentina.

Perchè l'imprenditore napoletano stava frequentando la modella Dayane Mello proprio mentre corteggiava Belen, e a rivelarlo alle pagine di Chi è proprio l'ex concorrente di Pechino Express che ha voluto raccontare tutto. Ma solo per mettere in guardia l'altra. La fase due era iniziata con la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi, la Fase 3 ci sta regalando una figura geometrica che facciamo fatica ad identificare in cui sono coinvolti Belen, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, Mariana Rodriguez, Gianmaria Antinolfi ed ora la new entry Dayane Mello. L'ex concorrente di Pechino Express si è inserita nel super gossip dell'estate con un'intervista nella quale, bontà sua, vuole mettere in guardia l'"ingenua" Belen.

Dayane frequentava Gianmaria Antinolfi - l'imprenditore napoletano fotografato con Belen - poche settimane fa, fin quando, sfogliando il giornale diretto da Alfonso Signorini, scopre che il suo corteggiatore si sta baciando con Belen. "Quando ho visto la copertina non ci potevo credere: Gianmaria Antnolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie! Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo", ha raccontato la modella che poi ha rimesso insieme i pezzi delle ultime giornate: "È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c'era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe".

Dayane Mello ci rassicura, non sta soffrendo: "e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché́ io stia soffrendo, ma solo perché́ penso che lui sia solo affamato di popolarità".

Belen e Antinolfi nei giorni scorsi avevano comunque fatto sapere di non essere innamorati, per il momento si frequentano, poi si vedrà.