Davide Iacopini è vigile e parla con i medici: le ultime notizie sulle condizioni dell’attore

L'attore è vigile e interagisce con i medici e i familiari dopo due interventi neurochirurgici. Ricoverato al San Camillo di Roma, potrebbe lasciare presto la Terapia intensiva, ma la prognosi resta riservata.

Davide Iacopini ha ripreso conoscenza e mostra segnali di miglioramento dopo il grave trauma cranico riportato nell'aggressione avvenuta a Roma, mentre si trovava sul monopattino. L'attore è vigile e interagisce con i medici e con i familiari, un progresso importante nel percorso di recupero dopo i due interventi neurochirurgici a cui è stato sottoposto. La prognosi, tuttavia, resta riservata.

Dopo la riduzione della sedazione, Iacopini ha iniziato a rispondere agli stimoli e a interagire con le persone che lo assistono. L'attore è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, ma il trasferimento in un altro reparto potrebbe essere vicino. Le sue condizioni continuano a essere monitorate dal personale sanitario.

La banda della minicar: sei aggressioni a Roma, indagati due minorenni

Al centro dell'inchiesta sulla cosiddetta banda della minicar ci sono due ragazzi di 16 e 17 anni, accusati di aver aggredito sei passanti a bordo di una minicar nera tra il 4 e il 5 ottobre, nelle zone di Monteverde e dintorni, a Roma. Tra le vittime c'è proprio Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito mentre viaggiava sul monopattino.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno dei giovani avrebbe sferrato un calcio all'attore, provocandone la caduta e il violento impatto contro un'auto parcheggiata. Le indagini hanno portato all'individuazione dei due minorenni e al sequestro di una minicar ritenuta compatibile con quella utilizzata durante gli episodi contestati.

Uno dei ragazzi, il diciassettenne che sarebbe stato alla guida del mezzo, sarebbe figlio di un carabiniere, secondo quanto riportato dalle cronache. La circostanza si inserisce nel quadro investigativo, che punta a ricostruire le responsabilità dei due giovani e la dinamica delle diverse aggressioni.

A suscitare particolare sconcerto sono le motivazioni attribuite ai due giovani. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche, durante i primi colloqui con gli inquirenti avrebbero giustificato le aggressioni con la noia e con il desiderio di divertirsi. In alcune ricostruzioni sono state riportate frasi che descriverebbero gli episodi come una sorta di gioco o di scherzo.

Il 20 ottobre i due minorenni sono stati ascoltati dal pubblico ministero della Procura per i minorenni di Roma. L'inchiesta comprende l'ipotesi di tentato omicidio per il grave ferimento di Iacopini, oltre alle contestazioni relative alle altre aggressioni.

Chi è Davide Iacopini: età, carriera e serie TV

Nato a Genova il 9 febbraio 1984, Davide Iacopini ha 42 anni. È un attore italiano che si è formato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, dove ha studiato dal 2004 al 2007, prima di costruire una carriera tra teatro, cinema e televisione.

Nel corso degli anni ha preso parte a produzioni cinematografiche importanti, tra cui Diaz - Non pulire questo sangue di Daniele Vicari e Mia madre di Nanni Moretti. Ha inoltre recitato in Suburra e interpretato Mauro De André nel film televisivo Fabrizio De André - Principe libero, dedicato alla vita del celebre cantautore genovese.

Le serie TV più famose di Davide Iacopini

Il pubblico televisivo conosce Davide Iacopini per la partecipazione a diverse fiction e serie italiane, tra cui Non uccidere, Squadra Antimafia, Che Dio ci aiuti, Leonardo, Masantonio, Anima gemella e Studio Battaglia.

Nel 2025 ha inoltre recitato nella serie Maschi veri, confermando la sua presenza nel panorama televisivo italiano. La sua carriera spazia dai ruoli drammatici alle produzioni biografiche, passando per commedie e serie investigative.

Ora, mentre prosegue il percorso di recupero dopo il grave trauma cranico, la notizia del risveglio rappresenta un segnale incoraggiante. Le prossime ore saranno importanti per valutare l'evoluzione delle condizioni dell'attore e capire quando potrà lasciare la Terapia intensiva.