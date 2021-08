David Yates alla regia di un film drammatico ambientato nel mondo delle società farmaceutiche

David Yates tornerà alla regia in occasione di un nuovo film prodotto da Sony Pictures di cui non è ancora stato rivelato il titolo. La sceneggiatura sarà filmata da Wells Tower, mentre la produzione sarà curata da Lawrence Grey tramite la sua Grey Matter Productions e dal filmmaker con la sua Wychwood Media.

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio dà il via alla festa

Lo studio non ha svelato la trama del lungometraggio, tuttavia Deadline ha anticipato che la storia dovrebbe essere legata al mondo delle società farmaceutiche e dei problemi causati dagli oppiacei. Il film di David Yates, inoltre, dovrebbe avere un'atmosfera in stile The Wolf of Wall Street.

Il filmmaker, nell'ultimo decennio, si è occupato della saga di Harry Potter e di Animali fantastici e dove trovarli, dirigendo solo The Legend of Tarzan al di fuori dell'universo magico creato da J.K. Rowling.

Yates ha quindi cercato un progetto meno ambizioso e impegnativo da realizzare durante il periodo di pausa tra la fine delle riprese del terzo capitolo della storia con Eddie Redmayne e il quarto film che proseguirà il racconto di Newt Scamander e del villain Grindelwald, ruolo affidato a Mads Mikkelsen dopo il licenziamento di Johnny Depp.