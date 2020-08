David Tennant: "Mi piacerebbe recitare nell'universo di Star Trek"

David Tennant ha svelato che sarebbe felice di recitare nell'universo di Star Trek, ritornando così nel genere sci-fi dopo la sua esperienza in Doctor Who.

L'interprete del decimo Signore del Tempo ha risposto a molte domande dei fan sul sito di Reddit e ha accennato anche ai suoi ruoli ideali.

L'esperienza di realizzare un podcast ha contribuito a far venire in mente il potenziale coinvolgimento della star nel franchise. David Tennant ha raccontato: "Star Trek sarebbe grandioso. Dopo aver parlato con George Takei per il podcast mi sono un po' immerso in quell'universo".

La star non ha comunque mai abbandonato del tutto il ruolo del Dottore e ha recentemente lavorato ad alcuni audiolibri che compongono la serie Doctor Who: The Tenth Doctor Adventures. Il progetto gli ha permesso di collaborare nuovamente con Billie Piper e Catherine Tate, interpreti delle companion Rose Tyler e Donna Noble. Nel prossimo capitolo della storia, inoltre, David lavorerà con River Song, ovvero Alex Kingston.